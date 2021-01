Vídeo: Mãe urso luta para defender filhotes que estavam sob ataque

A mãe urso luta contra três cães | Foto: Reprodução da internet

Uma cena gravada dentro de um carro por uma moradora da ilha de Sredniy, no Oceano Ártico, mostra o quanto o instinto de mãe vai longe. Uma mãe urso polar com os seus filhotes estava à procura de comida e deparou-se com 3 cães que tentavam proteger a casa do seu dono.



| Autor: Reprodução da Internet

Amedrontados, os dois pequenos ursinhos esconderam-se atrás das patas da mãe que os defendeu com toda a força.

cena causa certa aflição pelo ataque dos cães que poderiam matar os filhotes.

*Com informações do MeioNorte.com

