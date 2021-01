Vídeo: Papa reza por vítimas da Covid-19 em Manaus

| Foto: Divulgação

O Papa rezou nesta quarta-feira (20), no Vaticano, pelas vítimas da pandemia em Manaus. A capital amazonense enfrenta uma crise de saúde por falta de oxigénio nos hospitais.

“Nestes dias, a minha oração é por quantos sofrem com a pandemia, de modo especial em Manaus, no norte do Brasil. Que o Pai das Misericórdias vos sustente neste momento difícil. Abençoo-vos de coração”, disse, no final da audiência geral, desde a biblioteca do Palácio Apostólico, com transmissão online.

O portal de notícias do Vaticano destaca a preocupação do Papa com a capital do Amazonas, tendo já ligado ao arcebispo de Manaus, D. Leonardo Steiner, “para manifestar a sua solidariedade e proximidade às vítimas”.

A Conferência Nacional de Bispos do Brasil (CNBB) apelou à ajuda dos governantes e da sociedade para levar oxigénio aos hospitais de Manaus, lançando uma campanha de solidariedade entre as comunidades católicas.

O Governo de Portugal e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa entregaram 50 mil euros ao Hospital Beneficente Português do Amazonas, que atravessa “um dos momentos mais desafiantes da pandemia de Covid-19”.

