Em carta a Biden, Bolsonaro diz querer seguir “parceria” com EUA

O presidente Jair Bolsonaro cumprimentou nesta quarta-feira o recém-empossado presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em mensagem no Twitter, e disse estar pronto para trabalhar pela prosperidade dos dois países.

“Cumprimento Joe Biden como 46º Presidente dos EUA. A relação (Brasil e EUA) é longa, sólida e baseada em valores elevados, como a defesa da democracia e das liberdades individuais. Sigo empenhado e pronto para trabalhar pela prosperidade de nossas nações e o bem-estar de nossos cidadãos”, disse.

“Para marcar essa data, enderecei carta ao presidente dos EUA, Joe Biden, cumprimentando-o por sua posse e expondo minha visão de um excelente futuro para a parceria Brasil-EUA”, completou Bolsonaro, que não divulgou por ora o teor da mensagem.

“Estamos prontos, ademais, para continuar a nossa parceria em prol do desenvolvimento sustentável e da proteção do meio ambiente, em especial a Amazônia, com base em nosso Diálogo Ambiental, recém-inaugurado”, disse.

“Noto, a propósito, que o Brasil demonstrou o seu compromisso com o Acordo de Paris com a apresentação de suas novas metas nacionais”, reforçou ele, na missiva.

Durante a corrida à Casa Branca, Biden chegou a criticar a política ambiental do governo Jair Bolsonaro para a Amazônia. O presidente brasileiro rebateu o democrata na ocasião.

Entusiasta do ex-presidente Donald Trump, a quem defendeu a reeleição, Bolsonaro foi um dos chefes de Poder Executivo no mundo que mais demorou para aceitar a vitória de Biden no pleito dos EUA em novembro. Ele chegou a insinuar que teria havido fraude na disputa norte-americana.

