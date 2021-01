Incêndio deixa 5 mortos em instituto que produz vacinas na Índia

Chamas atingiram uma nova instalação do edifício | Foto: Divulgação

Ao menos cinco pessoas morreram após um incêndio de grandes proporções atingir a sede do Instituto Serum, maior fabricante de vacinas do mundo e responsável pela produção dos imunizantes desenvolvidos pela AstraZeneca e Universidade de Oxford, na manhã desta quinta-feira (21), em Pune, na Índia. Segundo Murlidhar Mohol, prefeito da cidade, as vítimas eram trabalhadores da fábrica.



O diretor executivo da Serum, Adar Poonawalla, lamentou o ocorrido através das redes sociais. "Acabamos de receber algumas atualizações angustiantes. Após uma investigação mais aprofundada, soubemos que, infelizmente, houve algumas perdas no incidente. Estamos profundamente tristes e oferecemos nossas mais profundas condolências aos familiares dos falecidos", escreveu.

De acordo com informações da Associated Press (AP), as chamas atingiram uma nova instalação do edifício, construída para aumentar a produção de imunizantes contra a Covid-19. O Brasil tenta fechar acordo com o governo indiano para importar 2 milhões de doses da vacina produzida pelo instituto.

*Com informações do site SBT News

