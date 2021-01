Homem manco gasta R$ 2,1 mil e descobre que cachorro o imitava

O animal não estava machucado, apenas imitava o dono | Foto: Reprodução

Russell Jones gastou £ 300, cerca de R$ 2.169, com consulta veterinária para descobrir que o cachorro dele não sofria de nenhum problema médico, mas sim que o imitava. O caso aconteceu em Londres, na Inglaterra.



O dono do pet, publicou um vídeo em suas redes sociais onde aparece caminhando na rua de muletas e o cachorro Bill, ao seu lado, está mancando. Veja o vídeo:

O homem ficou preocupado com uma possível lesão na pata do animal e o levou ao veterinário. Após gastar com raio-x e a consulta, Russell descobriu que Bill demonstrava um gesto de empatia.



“Custou-me £ 300 em taxas de veterinário e raios-x, nada de errado, apenas simpatia. Ame-o”, escreveu o homem em seu Facebook.

A publicação ficou recheada por comentários. “Oh meu Deus, abençoe seu coração. Espero que você não esteja engessado por muito tempo”, escreveu uma pessoa. “Ele está copiando você. Isso é brilhante! Embora você tenha minha simpatia pela conta dos veterinários”, comentou outra.

O The Sun relembrou um estudo das Universidades de Viena e Oxford, de 2011, que dizem que os cachorros são propensos a imitarem um líder. O estudo fortalece a hipótese de que o canino estava demonstrando um ato de solidariedade ao seu dono acidentado.

