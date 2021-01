Vídeo: a batalha entre uma cobra e um texugo de mel

Cobra e Texugo lutam incansavelmente | Foto: Reprodução da internet

Um texugo-de-mel, uma espécie de mamífero da família das topeiras, travou uma batalha com uma cobra e o vídeo voltou a circular pelo Twitter. As imagens mostram como os animais tentam atingir o ponto fraco um do outro para vencerem a batalha. O mais impressionante é como a cobra tenta se desvilhar dos ataques.

| Autor: Reprodução da Internet

De acordo com a National Geographic, a cobra toupeira pode medir mais de 2 metros de comprimento e, embora não seja venenosa, tem dentes poderosos e afiados que podem causar ferimentos profundos. Já o texugo-de-mel pode atingir de 23 a 28 centímetros, mas também têm garras e dentes poderosos de 4 cm de comprimento, fortes o suficiente para quebrar a carapaça de uma tartaruga.

