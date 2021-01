Homem resgata cachorro e gato abandonados em lixeira

A equipe da Michigan Humane Society, em meio a uma forte chuva, recebeu uma ligação de emergência: havia um cachorro abandonado em uma lixeira.

O salvador Chris encontrou o cachorro entre duas latas de lixo, enrolado em um cobertor, mas tremendo de frio. Assim que Chris o chamou, ele correu de seu esconderijo e pulou nos braços do homem.

Chris se preparou para dirigir de volta ao abrigo, aliviado com o resgate rápido do cachorrinho, quando foi forçado a parar porque ouviu um miado alto vindo das latas de lixo. Ao voltar às lixeiras, Chris encontrou um pequeno gatinho encharcado pela chuva.

Os dois filhotes se abrigaram atrás das latas de lixo para se protegerem durante a tempestade, e o homem logo percebeu que eles eram amigos e vinham tentando manter um ao outro aquecido. Eles foram a única fonte de conforto um do outro por todo esse tempo.

Agora chamado de Camarin, o cachorrinho ficou feliz por ser resgatado junto ao seu amigo, o gatinho Toma. Eles receberam auxílio veterinário e foram medicados com as vacinas necessárias no abrigo. Passaram as semanas seguintes ao resgate se recuperando juntos.

