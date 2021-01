Reino Unido ultrapassa 100 mil mortes de Covid-19

O número de mortos na Grã-Bretanha pela pandemia do coronavírus ultrapassou 100 mil pessoas na terça-feira, enquanto o governo lutava para acelerar a vacinação e manter as variantes do vírus sob controle.

Muitas outras mortes aconteceriam antes de um programa de vacinação começar a fazer efeito, disse o diretor médico da Inglaterra.

A Grã-Bretanha tem o quinto maior número de vítimas do COVID-19 do mundo e registrou mais 1.631 mortes e 20.089 casos na terça-feira.

As 100.162 mortes são mais do que o número de civis da Grã-Bretanha na Segunda Guerra Mundial e o dobro do número de mortos na campanha de bombardeio Blitz de 1940-41.

“É difícil calcular a tristeza contida nessa estatística sombria, os anos de vida perdidos, as reuniões de família que não compareceram e, para tantos parentes, a chance perdida, até mesmo de dizer adeus”, disse o primeiro-ministro Boris Johnson.

“Vamos nos certificar de que aprenderemos as lições, refletiremos e nos prepararemos”, disse Johnson, cujo governo enfrentou fortes críticas por lidar com a crise.

A Inglaterra, de longe a mais populosa das quatro nações do Reino Unido, voltou a entrar em um bloqueio nacional em 5 de janeiro, que inclui o fechamento de pubs, restaurantes, lojas não essenciais e escolas para a maioria dos alunos. Outras restrições de viagem foram introduzidas.