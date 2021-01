Mulher transa com assaltante para o distrair até chegada da polícia

Uma tentativa de assalto em Bratislava, na Eslováquia, terminou com um final inusitado, na madrugada desta quarta-feira (27). Uma mulher da República Tcheca identificada apenas como 'Sona', de 35 anos, conseguiu impedir um crime ao fazer sexo com o assaltante. As informações são do jornal britânico The Sun, que entrevistou os policiais que participaram da operação.

A tentativa de assalto ocorreu na loja de conveniência em um posto de gasolina da cidade. De início, entrou o ladrão de 24 anos, o qual rendeu o atendente do local e o obrigou a entregar todo o dinheiro do caixa. Em determinado momento, o assaltante chegou a acertar a vítima com o soco, momento em que este correu para se esconder no escritório do posto de gasolina.

Neste momento, Sona entrou na loja de conveniência e seguiu na direção do assaltante. Segundo os policiais, ela o seduziu e, ali mesmo, começou a fazer sexo oral no rapaz. O tempo da ação inusitada foi suficiente para o funcionário do estabelecimento ligar para a polícia.

Quando os agentes de segurança chegaram ao local, encontraram o assaltante e a mulher no chão, nus. A mídia local ainda informou que, quando Sona viu os policiais, saiu de cima do homem e disse "levem ele, que eu não consigo mais", se referindo ao ato sexual. O homem ainda resistiu à ação dos policiais, mas ao final foi preso.

