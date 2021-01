Vídeo: mulher e cachorro quase são atacados por cobra em lago

| Foto: Divulgação

Um vídeo postado nas redes sociais mostra o curioso momento em que um cachorro é visto às margens de um lago, aparentemente tranquilo, até que algo chamou sua atenção. Pouco depois, surge uma cobra, nadando e atravessando rapidamente o lago.

Em um momento de surpresa, o cão fica sem ação, chegando inclusive a se afastar. Contudo, o réptil parece nem sequer ter notado a presença do cachorro e da dona do mamífero que estava um pouco mais adiante se assusta e tenta afastar o pet para londe do perigo.

Momentos depois, o réptil desaparece, contudo o cão segue observando sem entender o que havia acontecido. Por sorte a dona no animal também não foi atacada pela cobra.

Com informações do Meionorte.com*

