Conheça a mulher que vive da captura de cobras e se alimenta dos ovos

Mulher come os ovos das cobras | Foto: Divulgação

Donna Kalil decidiu deixar o trabalho como corretora imobiliária e passou a se dedicar ao trabalho de capturar cobras pítons. Ela já capturou 481 pítons. Ela passou a se dedicar a este ofício depois que viu uma notícia sobre uma cobra que explodiu após engolir um crocodilo de 1,80 metros.

Donna também come os ovos das cobras pítons e usa a pele para outros fins, inclusive fornecendo para artesãos. Atualmente, Donna Kalil faz parte de uma rede para erradicar as pítons, espécies invasora que desequilibra o ecossistema, na Flórida, EUA. Ela foi a primeira mulher a integram o projeto em solo americano que também possui mais 14 companheiras caçadoras.

| Foto:

“É muito empolgante cada vez que você se depara com uma cobra e sabe que toda vez que pega uma, está ajudando a preservar a vida selvagem nativa de Everglades. Apesar de se tornarem um problema no sul da Flórida, as pítons são animais majestosos ”, disse a caçadora de 58 anos ao jornal Miami Heald.

