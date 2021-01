Tubarão ataca barco após receber 'carinho' de pescadores; veja o vídeo

O animal rondou o barco do grupo de amigos e, após receber carinho, atacou o motor do barco | Foto: Divulgação

Um tubarão-branco chamou a atenção da internet após aparecer em um vídeo gravado por amigos que estavam no Golfo do México na semana passada. Erika Almond estava pescando quando um dos seus amigos decidiu fazer carinho no animal, que tinha aproximadamente 5 metros.

O carinho foi feito pelo capitão do barco, Tyler Levesque, ao ver que o tubarão passava várias vezes pelo local. Tudo foi gravado e postado por Erika em seu perfil do Facebook. "A certa altura, ele até rolou como se quisesse que esfregássemos sua barriga", disse ela à FOX 13 News.

Apesar de parecer tranquilo, o animal acabou atacando e mordeu o motor do banco diversas vezes.

"Foi de tirar o fôlego. Ele arrancou um pedaço de um de nossos motores. Não é incomum, esperamos tubarões quando pescamos, mas o que tornou aquilo único foi que se tratava de um grande-tubarão-branco de 5 metros. Não podíamos acreditar no que estávamos vendo", destacou Erika.

