Veja quais são as cobras mais venenosas do mundo

As cobras por si só já são alvo de medo de muitas pessoas, sendo elas venenosas ou não. No Brasil, apesar da enorme variedade de espécies, apenas 63 são consideradas peçonhentas e perigosas com taxas pequenas de fatalidades. No mundo, algumas podem matar em até trinta minutos. Conheça as dez cobras mais venenosas do mundo:

10 - Serpente Tigre

A Serpente-tigre possui um veneno neurotóxico muito potente e é costumeiramente encontrada na Austrália. Para se ter ideia do veneno dessa cobra, após a picada, a vítima corre sérios riscos de morrer em até meia hora, podendo agonizar por até 6h ou 24h. A taxa de mortalidade era de até 70% antes de desenvolverem o antídoto apropriado. Após a mordida, a pessoa sente muita dor no local, formigamento, dormência e suadeira, podendo chegar a dificuldade de respirar e paralisia.

9 - Serpente do Mar

Uma cobra marinha que evoluiu de ancestrais terrestres. Ela é encontrada em todo o litoral do Oceano Índico e em regiões de Madagascar e Austrália. Ela é muito agressiva e é responsável por 90% dos ataques de cobras no mar. Ela tem uma toxina potencialmente venenosa, mas libera pouco da substância a cada mordida, por isso os sintomas não costumam ser tão mortais. Mas aí que mora o perigo. Muitas vezes os sintomas se agravam 24h depois.

8 - Mamba Negra

Esta cobra é encontrada em várias partes da África. Conhecida pela rapidez, ela é considerada a cobra terrestre mais rápida do mundo podendo chegar a atingir velocidades de 20 km/h. E o pior de tudo é que ela é capaz de atacar 12 vezes seguidas, sendo que seu veneno de ação nefrotóxica super ágil é capaz de fazer estrago em uma só mordida. Cada mordida da mamba preta injeta até 400 mg de veneno, com até 50% de mortalidade. Sem o antídoto, a taxa de mortalidade é quase de 100%, podendo levar a morte da vítima em 15 minutos.

7 - Naja

As najas são potencialmente venenosas e podem esguichar veneno, sem a necessidade de uma picada para causar estragos. Comumente lembradas por serem encantadas por flautas, esses répteis são traiçoeiros e podem matar um ser humano facilmente. Elas são comuns na África e no Sudoeste e Sul da Ásia. Na pele, o veneno atua como um irritante grave e nos olhos pode causar cegueira, além de uma forte sensação de queimação. A mordida, claro, é ainda mais mortal.

6 - Krait malasiana

A krait malasiana não é das mais conhecidas, mas certamente é uma das mais venenosas. Com uma coloração negra azulada, ela é caracterizada por ter faixas brancas ao longo do corpo. Como o nome sugere, ela pode ser encontrada no sueste asiático. O veneno desta cobra é tão letal que mesmo com o antídoto a chance de mortalidade é de 50%. Sem o antídoto a estimativa vai para 85%. Ela é tão "valente" que caça outras cobras para complementar a alimentação.

5 - Víbora

Essas são encontradas em praticamente todo o mundo. As mais venosas do gênero são as víboras serrilhada e de Russel, que ficam concentradas no Oriente Médio e regiões da Índia, China e Sudeste Asiático. Elas são rápidas e têm hábito noturno, com maior agitação após as chuvas. A picada destas cobras levam a quadro de edema e sangramentos, sobretudo na região da gengiva. O efeito do veneno é a longo prazo, e a dor intensa no local da picada pode levar até 4 semanas para passar. A área inchada pode sofrer com necrose.

4 - Cobra da Morte

Como o nome sugere, essa espécie encontrada na Austrália e Nova Guiné é bastante mortal. Ela lembra um pouco a víbora pelo formato da cabeça. Sua picada é muito perigosa, até porque injeta de 40 a 100mg de um veneno poderosíssimo. A maioria das vítimas morre em até 6h por insuficiência respiratória. No geral, a taxa de mortalidade para esta serpente é de até 50%, mesmo com o antídoto. Rápida, ela pode dar o bote em 0,13 segundos.

3 - Cascavel

A cascavel é parente da jararaca e é encontrada do México à Argentina. Ela é a única representante americana desta lista. Os filhotes são mais perigosos que as cobras adultas! Isso porque o veneno dos jovens é incontrolável, ao contrário das cobras mais maduras que conseguem dosar a quantidade da toxina injetada na vítima. O veneno hemotóxico destrói os tecidos, órgãos e impede a coagulação. A mordida é geralmente fatal, mas com o uso do antídoto certo a mortalidade cai para apenas 4%.

2 - Cobra Marrom

De origem australiana, a cobra marrom é famosa por ocupar a segunda posição do pódio dos venenos mais poderosos dentre as cobras terrestres. A picada fatal provoca a morte da vítima em poucas horas. Apenas uma gota do seu veneno é o necessário para matar. Mesmo as cobras marrons filhotes podem matar um ser humano adulto.

1 - Taipan

A Taipan é uma cobra da família Elapidae e é encontrada no litoral e no Outback Australiano. Ela possui um veneno hemotóxico potente que é inoculado através de duas presas. Ela é capaz de matar um ser humano adulto em menos de 45 minutos. Estima-se que o veneno contido em suas presas seria capaz de matar 100 homens ou 250.000 ratos.

