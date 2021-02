Mulher filma aula de zumba e grava momento de golpe militar em Mianmar

Os principais líderes civis do país foram presos pelas Forças Armadas | Foto: Divulgação





Na manhã desta segunda-feira (1º) esta mulher gravava sua aula de zumba sem perceber a presença de um comboio militar que passava na avenida atrás dela, rumo ao palácio presidencial em Naipidau, capital de Mianmar.

Os principais líderes civis do país foram presos pelas Forças Armadas em um golpe militar. O exército derrubou o governo eleito, prendeu líderes políticos, fechou o acesso à internet e suspendeu os voos ao país.

Mianmar é um país no sudeste da Ásia que, até 1989, era chamado Birmânia. Os militares que governavam o país decidiram trocar porque Birmânia é o nome de uma etnia, e o regime da época quis fazer um gesto para as pessoas de outras etnias no país.

O país tem cerca de 50 milhões de habitantes majoritariamente budistas –há outras religiões, no entanto.

Veja o momento da aula que mostra a chegada do comboio: