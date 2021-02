Garotas são estupradas por 10 homens após marcarem encontro por App

Duas adolescentes de 15 anos foram vítimas de um estupro coletivo em dezembro do ano passado depois que usaram a rede social Snapchat para marcarem de se encontrar com dois homens em uma estação de trem em Brisbane, na Austrália.

As jovens foram surpreendidas por uma gangue composta por dez homens — dos quais apenas quatro foram acusados formalmente —, que as ofereceram álcool e drogas. Dopadas, as duas sofreram abusos sexuais no banco de um parque no subúrbio de Calamvale, no sul de Brisbane.

Quatro dos homens foram acusados por mais de 40 crimes cada, segundo o serviço público de notícias ABC News. Três dos acusados compareceram no Tribunal de Magistrados de Richland no sábado (30). Dois deles, um homem de 22 anos e outro de 21 anos, negaram o pagamento de fiança e tiveram as audiências do caso adiadas para 22 de março.

Já outro acusado, de 19 anos, acabou tendo o pedido de fiança negado pelo juiz na audiência de custódia e deve passar pelo tribunal mais uma vez na próxima semana. O quarto suspeito, por sua vez, tem 20 anos e deverá ser julgado no fim deste mês.

Os investigadores informaram que estão realizando testes de DNA em um preservativo supostamente ligado ao suspeito de 20 anos. De acordo com o magistrado Brian Kilmartin há evidências "extremamente fortes" contra ele.

"Você tem evidências diretas convincentes da vítima. Ela o identifica claramente por essa descrição, o cara da camisa vermelha de basquete. Quando a polícia foi à casa dele, essa peça de roupa estava na casa", disse Brian, segundo o jornal britânico Daily Mail.

A promotora Min Hu salientou que as "vítimas disseram aos infratores para pararem várias vezes". As jovens foram ameaçadas pelos agressores com uma garrafa quebrada, segundo ouviu o tribunal.

*Com informações do UOL