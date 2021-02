Vídeo: pescador fica a centímetros de crocodilo e o alimenta na boca

Em vários momentos do vídeo, o réptil abre sua boca gigante, e rapidamente devora as iscas | Foto: Reprodução/Internet

Um vídeo que registra um pescador alimentando calmamente um crocodilo gigante ganhou destaque neste fim de semana na internet.

Nas imagens, é possível ver que o pescador está em uma pequena canoa, navegando sobre um rio com águas turvas. O crocodilo se aproxima, e o homem começa a alimentá-lo com vários pedaços de frango.

Em vários momentos do vídeo, o réptil abre sua boca gigante, e rapidamente devora as iscas jogadas para ele. Apesar da imponência com que o crocodilo se apresenta, o pescador não se intimida, e até conversa tranquilamente com o animal gigante como se estivesse lidando com um pet.

Assista

| Autor: Divulgação

Leia mais



Casal encontra crocodilo de 3 metros na piscina: veja o vídeo

Homens são atacados por pitbulls no meio da rua; assista o ataque