Crocodilo gigante deixa família em pânico após invadir piscina; vídeo

| Foto: Divulgação

No fim de semana, uma família sul-africana passou por momentos impressionantes. Um gigantesco crocodilo tinha invadido a piscina na residência deles.

Angel e Jaco Breytenbach acordaram e verificaram logo as câmeras de segurança antes de deixar sair os animais de estimação, um enorme réptil estava relaxando na piscina. Segundo informações preliminares, o crocodilo devia ter vindo de um rio próximo.

Mais tarde, a família chamou uma equipe de resgate que literalmente lutou com o animal, tentando colocar uma corda à volta do focinho para retirá-lo da piscina com segurança. Após uma tentativa falha, os profissionais conseguiram remover o réptil, que não desistia de lutar.

Nesta segunda-feira (1º), o Departamento de Conservação da Natureza informou que o crocodilo será submetido a exames médicos e depois liberado de volta a seu habitat natural.

Veja o vídeo: