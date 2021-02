Cãozinho emociona ao esperar dono internado por Covid há 2 meses

Dono do Billy contraiu o coronavírus em meados de novembro | Foto: Divulgação

O jornal "Provincia Pavese" da Itália divulgou a história do cãozinho Billy que fica todas as manhãs parado em frente à porta da casa no norte da Itália, esperando pelo retorno do dono que foi internado com covid-19 há dois meses.

A reportagem viralizou nas redes sociais e comoveu os italianos. Em entrevista no hospital, o dono também se emocionou. Marco Maiolani, de 55 anos, disse que tem muita saudade do Billy, "ele é um companheiro impagável e insubstituível".

O dono do Billy contraiu o coronavírus em meados de novembro e ficou um longo período internado em terapia intensiva na Policlínica San Matteo. Ele foi recentemente transferido para o instituto Maugeri, onde iniciará o seu processo de reabilitação.

"Um pouco mais de paciência e depois volto ao normal. Mal posso esperar para poder acariciar o meu Billy", declarou Maiolani.

*Com informações do site SBT Notícias