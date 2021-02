Vídeo: girafa sobrevive ao ataque brutal de cinco leoas

A caçada foi bem planejada pelas leoas que tentaram de tudo | Foto: Reprodução

Manaus - Um vídeo de causar aflição. Uma girafa sobreviveu ao ataque de cinco leoas que durou cinco horas. As imagens (a seguir) impressionam. O momento assustador foi testemunhado pelo fotógrafo François Pienaar, que é guia no Parque Nacional Greater Kruger, na África do Sul, onde a caçada foi registrada.

A caçada foi bem planejada pelas leoas que tentaram de tudo, se agarram ao pescoço da girafa, e até escalaram. Por fim sem sucesso.

A girafa persiste com paciência, mesmo sendo mordida e com as rainhas das selvas nas costas. Assista:

| Autor: Reprodução

