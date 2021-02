Impala foge de crocodilo, mas logo depois vira presa de leopardo; veja

Este vídeo mostra a ação feroz de um crocodilo e um leopardo | Foto: Reprodução

Um vídeo gravado no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, um impala, uma espécie de antílope, é visto escapando com muita dificuldade de um crocodilo. Mas, ao sair é devorado por um leopardo. A natureza realmente não perdoa.

O impala estava bebendo água quando foi abocanhado pelo crocodilo. Após o ataque, o bando que estava com ele evadiu-se do local. O réptil chegou a puxar o impala para a água, onde é quase invencível, mas ainda assim a caçada não foi bem-sucedida.

