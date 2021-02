Advogados de Trump chamam impeachment de 'cultura do cancelamento'

A defesa de Donald Trump argumentou em audiência no Senado na sexta-feira (12) que o ex-presidente dos Estados Unidos não incitou a violência e que apenas se utilizou da mesma retórica que seus adversários políticos.

Aos senadores, o advogado Michael van der Veen chamou o julgamento de impeachment contra o ex-presidente de "cultura do cancelamento constitucional". Na mesma linha, Bruce Castor Jr. disse que o debate sobre as falas de Trump visa a "criminalizar os pontos de vista".

"É uma tentativa de censurar e 'cancelar' não só Trump, mas todos os milhões de eleitores que votaram nele", disse o advogado Michael van der Veen.

Cultura do cancelamento é o nome dado às reações negativas nas redes sociais contra posicionamentos polêmicos ou equivocados de celebridades ou outras personalidades conhecidas. Para algumas pessoas, essas reações representam uma forma de linchamento.

Trump é julgado no Senado por incitar a insurreição quando discursou a apoiadores em 6 de janeiro em frente à Casa Branca. Naquele momento, perto dali, os congressistas oficializavam a vitória de Joe Biden como novo presidente dos EUA, etapa apenas formal. Logo após o fim do discurso de Trump, uma multidão de apoiadores extremistas do republicano invadiu o Capitólio e interrompeu a sessão. Cinco pessoas morreram.

*Com informações do G1