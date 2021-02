Vídeo: cobra invade loja e coloca clientes para correr; veja o susto

| Foto: Divulgação

Um vídeo de uma cobra invadindo uma loja e dando um grande sustos nos clientes viralizou nas redes sociais nos últimos dias.

As imagens mostram a atendente conversando com dois clientes quando, de repente, a cobra surge detrás da atendente, deslizando velozmente pelo chão da loja. A cliente, assustada, correu para dentro da loja, enquanto a atendente subiu tranquilamente em uma das prateleiras. O caso aconteceu no Vietnã.

Veja o vídeo

