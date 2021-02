OMS aprova uso emergencial da vacina de Oxford

Com isso, as vacinas podem ser enviadas aos países integrantes da Covax Facility | Foto: Divulgação

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aprovou nesta segunda-feira (15.fev) o uso emergencial da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. Duas versões da vacina entraram na lista de uso emergencial: a produzida pela própria AstraZeneca-SKBio, na Coreia do Sul, e a outra pelo Instituto Serum, na Índia.

Com isso, as vacinas podem ser enviadas aos países integrantes da Covax Facility, aliança da OMS para a distribuição igualitária de vacinas contra a covid-19 entre os países. O Brasil faz parte do consórcio.

Antes, somente a vacina da Pfizer tinha o uso emergencial autorizado pela OMS. O aval da entidade pode ser usado por países que ainda não fizeram suas próprias avaliações do imunizante.

No Brasil, a Anvisa já liberou o uso emergencial e a vacina de Oxford. O Ministério da Saúde aguarda a entrega de doses da vacina de Oxford compradas por meio da Covax.