Vídeo: Homem que patinava de sunga cai em canal congelado na Holanda

Uma onda de frio que atingiu a Holanda nesta semana congelou lagos e canais do país. Como de hábito, as pessoas saíram para patinar e brincar no gelo, mas a prática pode levar a acidentes: um homem que patinava vestindo apenas uma sunga foi filmado caindo na água gelada em Amsterdã.

Por isso, as autoridades holandesas pedem que as pessoas tenham cuidado ao brincar sobre as águas congeladas. Isso porque a camada de gelo costuma ser muito fina e pode ceder com a pressão. Há risco de afogamento e de hipotermia, se a pessoa não for resgatada a tempo.

O homem filmado caindo no gelo não teve maiores problemas para sair do gelo, porém. Depois de cair, ele se equilibrou em uma corda e, depois, nadou até a margem.

Patinador cai no gelo em Amsterdã, na Holanda | Autor: Reprodução

A patinação de velocidade no gelo é um dos esportes nacionais da Holanda, país com o maior número de medalhas na modalidade em Jogos Olímpicos de Inverno.



A onda de frio na Holanda deve passar a partir desta terça-feira (16), quando as temperaturas voltam a ficar acima de 0ºC na maior parte do tempo. Há previsão de chuva, mas não de neve, para os próximos dias.

*Com informações do G1