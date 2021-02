Estudo aponta que 19% da população da Inglaterra está imune da Covid

O atual percentual de pessoas que já desenvolveu anticorpos para o vírus (19%), seja após contrair a doença ou pela vacinação | Foto: Divulgação





Quase uma em cada cinco pessoas na Inglaterra apresenta algum nível de imunidade contra a covid-19, segundo um estudo divulgado nesta terça-feira (16) pelo Escritório Nacional de Estatísticas do Reino Unido (ONS, na sigla em inglês).

O atual percentual de pessoas que já desenvolveu anticorpos para o vírus (19%), seja após contrair a doença ou pela vacinação, é mais do que o dobro dos 9% identificados pelo mesmo estudo em 7 de dezembro.

A proporção em outros países que formam o Reino Unido, no entanto, é inferior aos números da Inglaterra. No País de Gales e na Irlanda do Norte, ela chega a 14%. Na Escócia, 12% da população têm anticorpos contra a covid-19.

A cidade de Londres, com 25%, é a região com a maior taxa de anticorpos entre a população de toda a Inglaterra, de acordo com a pesquisa.

Os números sobre uma possível imunidade contra a doença foram publicados num momento em que o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, se prepara para anunciar, na próxima semana, planos para flexibilizar o “lockdown” em vigor na Inglaterra.

Antes de tomar qualquer decisão, Johnson afirmou que precisará analisar os dados sobre a situação da pandemia. Mas o premiê sofre pressão de integrantes de seu partido e de empresas, que podem um relaxamento das restrições.

*Com informações do Valor Econômico