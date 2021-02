Vídeo bizarro mostra peixe tentando engolir enguia viva; confira

| Foto: Divulgação

Um vídeo meio nojento e bizarro mostra o momento em que um peixe tenta engolir uma enguia. As imagens foram compartilhada por um oficial do Serviço Florestal indiano de Susanta Nanda, conhecido por compartilhar imagens impressionantes da vida selvagem no Twitter.

O peixe atrai a enguia e, logo depois, tenta engolir, mas percebe que ela é muito comprida demais para ser devorada de maneira habitual. A cena nunca antes vista no reino animal.

Veja a primeira parte do vídeo

| Autor: Divulgação

No final, o peixe não consegue comê-la totalmente, pois a enguia é lisa demais e escapa da boca do peixe faminto.

Confira segunda parte do vídeo

| Autor: Divulgação

Veja o vídeo completo

| Autor:

