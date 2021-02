Vídeo: Antigo cassino de Trump é demolido nos Estados Unidos

O prédio luxuoso, inaugurado em 1984, foi responsável por boa parte da fortuna acumulada pelo ex-presidente | Foto: Divulgação

O prédio luxuoso, inaugurado em 1984, foi responsável por boa parte da fortuna acumulada pelo ex-presidente, mas que já não era rentável desde o final da primeira década do século 21, quando Trump construiu os cassinos Taj Mahal e Trump's Castle, parando de investir no Trump Plaza, segundo Bob Mc Devitt, presidente do principal sindicato dos trabalhadores do cassino, em entrevista à Associated Press.

O estabelecimento operou até 2014, quando perdeu a licença de funcionamento e já não contava com a mesma quantidade público de outrora. Em 2014, o cassino fechou de vez e, dois anos depois, foi vendido ao empresário Carl Icahn.

Marty Small, prefeito de Atlantic City, propôs a demolição do prédio, que já tinha sua estrutura comprometida. Quando havia chuvas e ventanias, partes do prédio chagavam a despencar. "Este é um momento histórico. Foi emocionante", falou Small.

A construção de 20 andares foi implodida em menos de 30 segundos, causando barulho intenso e uma grande nuvem de poeira nas imediações. Os entulhos devem ser retirados até julho de 2021, e serão doados a ambientalistas para construção de um recife de pesca artificial na costa da cidade.

Bernie Dillon, gerente de eventos do cassino entre 1984 e 1991, tentou resumir o que significava o cassino: "A maneira como colocamos Trump Plaza e a cidade de Atlantic City no mapa para todo o mundo foi realmente incrível", comentou.

"Era muito assim: você tinha Madonna e Sean Penn entrando, Barbra Streisand e Don Johnson, Muhammad Ali estaria lá, Oprah sentada ao lado do ringue de Donald. Foi um momento especial. Lamento ver isso ir embora", desabafou.

Segundo a AP, a expectativa é que o local vire um estacionamento após a retirada dos entulhos.

Assista o vídeo da demolição:

| Autor: Divulgação

*Com informações do UOL