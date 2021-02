Cobra faminta espera 'banquete' de boca aberta em janela de cozinha

| Foto: Divulgação

Uma família australiana recebeu uma convidada inesperada na cozinha de casa. Uma cobra de três metros de comprimento surgiu esbanjando curiosidade, como se estivesse tentando adivinhar o que teria para o banquete.

Nas cenas do vídeo é possível observar o réptil na janela da cozinha, olhando fixamente para um objeto desconhecido. Pouco depois, surge o corpo do réptil enrolado no peitoril da janela, deslizando para dentro da casa.

As cobras-verde-das-árvores são encontradas em florestas tropicais, bosques e áreas urbanas na Austrália, mas também habitam o estreito de Torres e Papua-Nova Guiné. Estes répteis se alimentam de pequenos animais como sapos, pequenos répteis, e seus ovos, bem como peixes e lagartixas aquáticas. Apesar de terem um veneno primitivo e moderadamente tóxico, não são consideradas um perigo aos seres humanos.

