Cobra de 3 metros surge em para-brisa e aterroriza passageiros

De acordo com o casal, o réptil viajou no veículo por cerca de 50 quilômetros, e sobreviveu mesmo passando por diversos "momentos difíceis" | Foto: Reprodução

Um casal se deparou com uma píton de aproximadamente três metros de comprimento, que surgiu na dianteira do carro, deslizando pelo para-brisa e seguindo em direção à janela lateral.

De acordo com o casal, o réptil viajou no veículo por cerca de 50 quilômetros, e sobreviveu mesmo passando por diversos "momentos difíceis". As cenas do vídeo mostram o momento em que o réptil surge como se fosse uma cena de um filme de terror, deslizando rapidamente pelo para-brisa do veículo.

Assustada, a mulher começou a gritar, já que o réptil tentava entrar no veículo através da janela do passageiro. Contudo, seu parceiro resolveu ligar o limpador de para-brisa para tentar afastar a píton. Apesar de resistir, o réptil acabou sendo afastado, contudo foi parar na janela do motorista, de onde acessou a parte de cima do carro.

Posteriormente, a serpente foi retirada do carro e devolvida à natureza.

Assista o vídeo:

