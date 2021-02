Mãe foge com namorado da filha que estava em trabalho de parto

Georgina Aldridge, a avó amante, Jess Aldridge, a mãe traída, e Ryan Shelton: atores de uma estranha história | Foto: Reprodução Redes Sociais

Um caso inusitado aconteceu na Inglaterra. A dona de casa Jess Aldridge, de 24 anos, deu à luz em um hospital e quando voltou para casa percebeu que sua mãe, Georgina Aldridge, de 44 anos, havia fugido com seu namorado Ryan Shelton, pai de seus dois filhos, e se mudado para um lugar quase 50 quilômetros distante de onde moravam. A mãe se justificou após o caso ganhar repercussão internacional. "Essas coisas acontecem", afirmou.

Já o ex-namorado, Ryan, de 24 anos, que se envolveu com a sogra, explicou que não se importa com as críticas sobre a sua atitude e afirma que "sabe a verdade por trás de tudo isso".

De acordo com a filha traída, algumas horas após o parto, ela recebeu uma mensagem de texto de Ryan terminando a relação de três anos, com a justificativa de que ele estava cansado de ser acusado de ter um caso com Georgina. Anteriormente, a filha chegou a confrontar os dois em certo momento após notar um clima de paquera no ar, mas ambos negaram qualquer envolvimento.

Jess Aldridge ainda na maternidade, com o recém-nascido – Foto: Reprodução | Foto: Reprodução

Ryan, que tem dois filhos com Jess, disse ontem que não se importa com as críticas a atitude dele e de Georgina. "Não me importo com o que todos pensam, estou apaixonado por Georgina e não me importo com quem sabe disso. As opiniões das outras pessoas não me incomodam em nada. Eu sei o que aconteceu. Cada história tem dois lados e eu sei a verdade por trás de tudo isso", disse ele ao site "The Sun"



O homem completou: "Nem todo mundo vai gostar do que aconteceu, mas não é da conta deles. Há mais nesta história do que você pensa, mas é tudo o que quero dizer".

Jess disse estar furiosa pela atitude da mãe e do ex-namorado. Ela ainda revelou que sequer recebeu um pedido de desculpas da genitora. "Ainda estou furiosa porque eles pensam que podem simplesmente fugir juntos e me deixar para cuidar de duas crianças pequenas. Não estou acreditando — mamãe ainda não se deu ao trabalho de pedir desculpas. É a traição final. Você espera que uma nova avó se apaixone pelo neto, não pelo pai”, desabafou a mãe.

* Com informações do The Sun

