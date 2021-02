Bicho perigoso: conheça os escorpiões mais venenosos do mundo

| Foto: Divulgação

Encontrar um escorpião pode ser uma experiência aterrorizante. Esses animais, da família dos aracnídeos, não apenas têm uma aparência intimidante e ameaçadora, mas também um veneno que pode ser perigoso para os seres humanos e vários animais. Por isso, para você ficar atento, preparamos uma lista com os escorpiões mais perigosos do mundo:

Escorpião-amarelo

O escorpião-amarelo brasileiro (Tityus serrulatus), como o nome sugere, está em praticamente todo território nacional. A principal característica é o corpo de cor preta com extremidades amarelas. O veneno pode matar, pois ataca o sistema nervoso causando paradas respiratórias.

Escorpião de cauda negra

Natural da África e Oriente, o escorpião de cauda negra (Androctonus bicolor) vive em regiões desérticas, possui apenas 9 cm e o corpo é marrom escuro. A picada pode ser letal em seres humanos, pois a toxina é de fácil absorção pelo organismo. Ele costuma atacar a noite e é bastante violento.

Escorpião palestino amarelo

Habitando a África e o Oriente, o escorpião palestino amarelo (Leiurus quinquestriatus) tem até 11 cm. Sua coloração amarela com a ponta da cauda preta é facilmente identificável. A picada dói muito e é mais letal entre crianças e cardíacos, podendo causar um edema pulmonar.

Escorpião do Arizona

Com apenas 5 cm, o escorpião do Arizona (Centruroides sculpturatus) é encontrado nos Estados Unidos e México. O veneno afeta diretamente o sistema respiratório, podendo levar a vítima à morte.

Escorpião amarelo comum

O escorpião amarelo comum (Buthus occitanus) está presente na Europa, sendo comum em Portugal, Espanha e algumas regiões da França. Com 8 cm, tem corpo marrom com extremidades amareladas. Com veneno doloroso, ele pode ser fatal para crianças e pessoas com a saúde debilitada.

Escorpião Argentino (Tityus argentinus)

Com 8 cm, ele é encontrado ao Norte da Argentina. Vive em lugares úmidos e o veneno ataca o sistema nervoso.

Escorpião cinza (Tityus trivittatus)

Vive em cascas de árvores, armações de madeira ou locais que acumulem umidade. Tem o corpo cinza e veneno muito perigoso. Para se ter ideia, seu veneno é mais potente que o de uma cascavel! A ajuda médica é necessária imediatamente, com risco mortal.

Escorpião preto ou azul (Centruroides gracilis)

Esse é dos grandes! Chega a 15 cm e a cor varia, sendo possível encontrá-lo em diferentes tons escuros. A picada causa vômitos, coração acelerado e até mesmo a morte.

Escorpião mexicano (Centruroides limpiduso)

Chegando a 12 cm, este é dos mais venenosos do mundo. O veneno é letal, atacando o sistema respiratório.

Escorpião de Nayarit (Centruroides noxius)

Encontrado no México e Chile, tem uma coloração variada que dificulta sua identificação. A picada é capaz de matar, pois o veneno é muito perigoso.

*Com informações via Meio Norte

