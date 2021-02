Naja de 4 metros trava batalha com 9 cães em fazenda; confira o vídeo

Depois de sofrer várias picadas, a cobra fugiu para o topo de uma árvore próxima, quando o homem enfim chamou a equipe de resgate de animais para obter ajuda | Foto: Divulgação

Tailândia - Uma cobra de 4 metros subiu em uma árvore para escapar de nove cães de guarda uma fazenda na Tailândia. Um homem de 59 anos encontrou a enorme cobra à espreita sob suas mudas na província de Chanthaburi, na Tailândia.

Ele tentou impedir que os cães se aproximassem da criatura, pois eles também poderiam ser feridos pela cobra mortal, mas os animais atacaram. Depois de sofrer várias picadas, a cobra fugiu para o topo de uma árvore próxima, quando o homem enfim chamou a equipe de resgate de animais para obter ajuda.

Manejadores de répteis chegaram ao pomar com um gancho de aço e um recipiente de plástico azul para capturar a cobram, mas ela agarrou os salvadores enquanto eles tentavam puxá-la dos galhos altos. Os voluntários do resgate encontraram marcas de mordidas em todo o corpo, causadas pela batalha anterior com os cães.

A equipe levou a cobra para o centro de répteis local para se reabilitar antes de liberá-la na natureza mais tarde.

Veja o vídeo

| Autor: Divulgação

*Com informações via Meio Norte

