Chinês viraliza ao usar sapato de 150 kg para se manter em forma

Chinês viralizou nas redes sociais com seus sapatos de ferro | Foto: Divulgação/Oddity Central

China - Um homem chinês tem recebido muita atenção nas redes sociais asiáticas por causa de seu regime de treinamento único – andar com 150 kg de placas de aço presas a seus pés.

Zhang Enshun, é um homem de 42 anos da cidade de Yulin, na província chinesa de Guangxi. Ele vem treinando na arte de “sapatos de ferro” nos últimos cinco meses depois de ver notícias de pessoas que treinam caminhando com pesos pesados ​​presos aos pés.

“O peso desses sapatos é mais do que o dobro do meu peso corporal, mas posso andar mais de 50 metros com eles em cerca de 20 minutos”, disse Zhang Enshun, acrescentando que caminha entre 200 e 300 metros com seus sapatos de ferro todos os dias.

Sapatos gigantescos são feitos de ferro | Foto: Divulgação/Oddity Central

Ele começou prendendo uma placa de aço, pesando cerca de 18,75 kg, em cada um de seus pés e tentando dar alguns passos com ela. Hoje, ele pode andar com quatro dessas pesadas placas presas a cada pé, com um peso total de 150 quilos.



Antes de começar seu treinamento com sapatos de ferro, Zhang prende os blocos de ferro em seus pés usando cintos grossos. Quando anda, também pratica tai chi, para um treino mais completo. Apesar de quadruplicar o peso de cada pé, ele ainda consegue levantar os pés 2 centímetros do chão e avançar até 20 centímetros a cada passo.

Uso do método é acompanhado por médicos | Foto: Divulgação/Oddity Central

O homem de 42 anos afirma que, além de fortalecer os músculos e os ossos das pernas, o treino com sapato de ferro melhora a circulação sanguínea e mantém as articulações saudáveis, contanto que não exceda os limites do corpo.

Zhang Enshun é apenas um dos vários chineses a ganhar fama na Internet por ter treinado na arte de calçados de ferro. Em 2012, um homem chamado Wu Kong estabeleceu um recorde nacional por andar com um par de sapatos de ferro personalizados pesando cerca de 400 quilos.

*Com informações via Oddity Central

Leia mais



Bicho perigoso: conheça os escorpiões mais venenosos do mundo

Com maior quantidade de leitos, Japão sofre com pandemia da Covid