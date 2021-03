Corpos de bebês gêmeos são encontrados enterrados no fundo de casa

| Foto: Divulgação

Os corpos de duas crianças gêmeas foi encontrado, na tarde de segunda-feira (1º), no fundo de uma residência em um bairro de Cuiabá.

A equipe da Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica) foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), sobre uma mulher grávida de gêmeos que teria enterrado os fetos nos fundos de casa, após um aborto.

No endereço informado, os policiais encontraram a jovem, de 21 anos, que revelou que estava com cinco meses de gestação gemelar, quando entrou em trabalho de parto durante a madrugada de quinta-feira (25) e os bebês do sexo masculino nasceram sem vida (natimorto).

Sem saber o que fazer com os fetos, a jovem foi orientada pela mãe a enterrar os bebês no quintal de casa. Ela apresentou documento comprovando que estava fazendo os exames de pré-natal. O pai dos bebês não mora com a mãe das crianças.

Diante da veracidade dos fatos, os policiais da Deddica acionaram a equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção (DHPP) para as providências cabíveis.

O procedimento também será encaminhado para Deddica para verificação de possível situação de maus-tratos ou outro crime.

Lei mais:

Bebê de um ano e quatro meses morre por complicações da Covid-19

Gato morre após salvar duas crianças de cobra venenosa; confira