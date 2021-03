Vídeo: Mulher tira calcinha para usar como máscara no supermercado

A cliente afirmou que não tinha uma máscara | Foto: (Divulgação)

Uma mulher foi flagrada tirando a calcinha e a colocando no próprio rosto, como uma máscara de proteção contra a Covid-19, no meio de um supermercado na África do Sul.

A mulher teve a atitude após ser alertada por uma funcionária do estabelecimento, que a avisou que ela não poderia ser atendida sem utilizar uma máscara de proteção.

A cliente afirmou que não tinha uma máscara. A funcionária insistiu e falou que sem a máscara a cliente teria que se retirar do local. Foi então que a mulher resolveu tirar a própria calcinha, no meio de todos, e usá-la como máscara.

