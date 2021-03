Especialistas explicam o que é ‘Cuckolding’: o prazer em ser traído

Atualmente, o fetiche desperta grande interesse nos profissionais da psicologia | Foto: Reprodução

Há uma tendência que cresce e se expande a cada dia que chama a atenção não só da sociedade, mas também de estudiosos e psicólogos. Seu nome é “cuckolding” e vem do equivalente em inglês de “colocar chifres”.

A modalidade peculiar consiste em que uma mulher tenha relações sexuais com outro homem e, a seguir, conte, em detalhes, a experiência que viveu ao namorado ou marido. Presumivelmente, após a história, a chama da paixão no casal se reacende com grande intensidade.

Segundo Dr. Walter Ghedin, psiquiatra e sexólogo, a traição é uma variável em relacionamentos abertos. Em geral, os casais que vivem essa modalidade de relação concordam que podem ter relacionamentos com outras pessoas, mas há certas diretrizes que devem ser atendidas: os relacionamentos fora do casal são puramente sexuais (ao contrário do poliamor) e que os detalhes do encontro não devem ser escondidos.

Para o especialista, “é necessário então deixar claro que ser o protagonista da traição visa alcançar altos níveis de excitação com outras pessoas, mas o ciúme, a censura ou qualquer outra reclamação não devem aparecer. Em qualquer caso, se a prática traz mais problemas do que benefícios, o casal terá que decidir como seguir em frente ou acabar com a situação”.

Atualmente, o fetiche desperta grande interesse nos profissionais da psicologia. Eles se perguntam o que leva os homens a gostarem de ver suas parceiras em um relacionamento sexual com outra pessoa ou de ter uma experiência dessas.

Algumas teorias – as mais radicais – explicam a partir da presumida bissexualidade reprimida; outras teorias dizem que depende do orgulho de ser livre que os homens sentem assim que ocorre a traição. Não existem com consenso na psicologia quando o assunto é “gostar de ser traído”.

Questionado sobre se “os homens traídos” aparecem em seu consultório, Ghedin afirmou:

“Na prática clínica existem alguns casais que fantasiam sobre isso, mas poucos são os que se atrevem a praticá-lo. A inclusão de um terceiro no mesmo ato é mais tolerada do que saber que seu parceiro está fazendo sexo com outra ou outras pessoas e que você não está no controle da situação, mesmo que eles lhe digam o que aconteceu depois. Existem pessoas que buscam novos estímulos, ficam entediadas com a monotonia e estão atentas às novas práticas. A necessidade de se aventurar em formas mais arriscadas de excitação os encoraja a ir em frente e propô-los a seus parceiros. Em alguns casos encontram eco nos seus pedidos, noutros uma rejeição marcada”, disse.

*Com informações do Jornal Ciência

Leia mais:

Corpos de bebês gêmeos são encontrados enterrados no quintal de casa