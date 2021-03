Explosão atinge centro de detecção de coronavírus na Holanda

O artefato "foi colocado lá", disse o porta-voz da polícia Menno Hartenberg à Reuters | Foto: Eva Plevier-Reuters

Um explosivo detonou em um centro de exames de detecção do novo coronavírus ao norte de Amsterdã na manhã desta quarta-feira (3). A explosão estraçalhou vidraças mas não causou danos em nenhuma vítima. A polícia chamou de um ataque intencional.

Um esquadrão antibombas foi ao local na cidade de Bovenkarspel, situada 55 quilômetros ao norte da capital, e a polícia disse que um cilindro de metal envolvido na explosão foi recuperado.

O artefato "foi colocado lá", disse o porta-voz da polícia Menno Hartenberg à Reuters. "Uma coisa como essa não acontece simplesmente por acidente", afirmou.

O chefe do serviço de saúde pública pediu "a rápida prisão do criminoso". Um vigia do centro de exames alertou a polícia sobre um "estouro alto" que quebrou várias vidraças pouco antes das 7h locais, disse um comunicado da polícia.

O incidente acontece pouco antes das eleições nacionais de 17 de março, vistas por muitos como um referendo sobre a maneira como o atual governo lida com a pandemia.

Leia mais:

Preços de gasolina, diesel e gás aumentam nas refinarias