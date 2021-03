Vídeo: Cerca de cinco alunos morrem em queda do 4º andar em faculdade

Um vídeo dramático do acidente mostrou um grande grupo de estudantes reunidos em uma varanda | Foto: (Divulgação)

Pelo menos cinco estudantes universitários morreram na Bolívia nessa terça-feira (2) durante uma queda do quarto andar de um prédio da Universidade Pública de El Alto (UPEA), em uma cidade serrana perto de La Paz

Um tumulto em um corredor esmagou os alunos contra a grade de proteção que se rompeu.

Um vídeo dramático do acidente mostrou um grande grupo de estudantes reunidos em uma varanda lotada quando a grade cede e eles caem.

“Até o momento, temos um relatório de cinco mortos e três pessoas em tratamento intensivo após o que aconteceu nas instalações do #UPEA”, escreveu o ministro do Interior, Eduardo Del Castillo, no Twitter.

O acidente ocorreu no prédio de ciências financeiras da universidade, onde os alunos se reuniram para assistir a uma assembleia.

Relata-se que pelo menos oito pessoas caíram. As causas do tumulto ainda não foram informadas.

Veja o momento:

| Autor: Divulgação





*Com informações da CNN

Leia Mais:

Sobrevivente de tragédia da Chape sai ileso de novo acidente; veja

Avião com doses de vacina contra Covid bate em jumentos na Bahia

Mãe descobre cobra venenosa ao pensar que réptil fosse cadarço; veja