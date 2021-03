Casal se acorrenta e ambos vão parar no hospital; veja caso bizarro

| Foto: Reprodução

Um plano que teve início no Valentine's Day (equivalente ao Dia dos Namorados em diversos países estrangeiros) deu errado. Alexander Kudlay, 33 e Viktoria Pustovitova, 28, de Kharkiv, na Ucrânia, decidiram se acorrentar para viver como "gêmeos siameses". Um dos pombinhos acabou ferido e precisou de atendimento hospitalar.

De acordo com o tabloide britânico Daily Star, tudo começou quando , brincou que "amarraria" Viktoria por causa do hábito que a moça tem de sair de casa após a menor briga. Desde então, os dois fazem tudo conectados por uma pesada corrente soldada, que só pode ser aberta com o auxílio de uma ferramenta de corte industrial.

Para você ter uma ideia, eles passaram a usar roupas com zíper, que facilitam a troca — embora não evitem contorções complexas da dupla. Inclusive, ambos continuam a trabalhar: Alexander com vendas online de peças de automóveis e Viktoria como esteticista. O principal obstáculo até então era o uso de banheiros públicos.

Porque o casal não contava com uma irritação "muito dolorosa" que surgiu em um dos braços de Viktoria: "Passamos pomada, mas não deu resultado", contou Alexander, "foi um pesadelo."

Sendo assim, a dupla acabou em um hospital, onde a jovem recebeu um curativo e um aviso de Tatyana Egorova, dermatologista responsável pelo atendimento, de que o projeto pode ser finalizado antes do esperado.

"São úlceras de contato prolongado com metal, de fricção constante com os tecidos, o que leva a distúrbios circulatórios."

R7*

