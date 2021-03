Vídeo: criança cai de 12º andar de prédio e imagens viralizam

| Foto: Divulgação

Um entregador salvou a vida de uma criança de três anos que caiu do 12° andar de um prédio. O caso aconteceu no último domingo (28), em Honói, capital do Vietnã.

Segundo a imprensa local, VN Express Internacional, Nguyen Ngoc Manh, de 31 anos, estava aguardando para finalizar uma entrega de um pedido, quando ouviu os gritos da vizinhança. Com isso, ele saiu rapidamente de seu carro e subiu em um teto de metal que fica no primeiro andar para aguardar a queda da menina que já se encontrava suspensa na varanda.

“Depois de subir no telhado com cerca de dois metros de altura, vi o bebê cair. Naquele momento, escorreguei, mas tentei esticar os braços para alcançá-la. Felizmente, ela caiu em meus braços, ambos caímos e batemos no telhado metal”, declarou.

O vídeo do resgate contém imagens sensíveis e logo viralizaram nas redes sociais . Após o resgate, o homem se disse impressionado ao ver sangue na boca na criança e que a levou de imediato a um hospital. Lá foi constatado que ela havia quebrado o braço e a perna, mas seu estado de saúde estava estável.

O homem que executou o resgate contou que teve uma torção no braço e que também tem uma filha da mesma idade da menina resgatada.

Veja o vídeo

| Autor:

*As informações foram apuradas por Metro World



Leia mais:

Vídeo: Casal é aterrorizado por jacaré dentro da garagem; assista

Búfalos ferozes brigam com leopardo para salvar filhote de ataque