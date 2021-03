Homem remove nariz para ficar parecido com alienígena

O francês passou por cirurgias para retirar as orelhas e o nariz, e colocar implantes subcutâneos | Foto: (Divulgação)

Anthony Loffredo, nascido na França, se tornou uma sensação na internet após modificar todo o corpo e o rosto para um projeto de se parecer com um alienígena.

O francês passou por cirurgias para retirar as orelhas e o nariz, e colocar implantes subcutâneos para criar saliências na cabeça e no rosto. Ele também cortou a língua, além de ter feito tatuagens por todo o corpo, incluindo os olhos.

Loffredo tem mais de 330 mil seguidores no Instagram e costuma compartilhar as mudanças nas redes sociais. Anthony ainda fez uma porcentagem de quanto falta para chegar ao final do processo de transformação. No momento, ele está em 28% do seu objetivo final.

*Com informações da ISTOÉ

