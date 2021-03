Aos 85 anos, Dalai Lama toma primeira dose da vacina contra a Covid

Além de Dalai Lama, outras dez pessoas que vivem em sua residência foram vacinadas, informou o corpo médico do hospital onde a injeção foi aplicada | Foto: Divulgação/Reuters

Índia - O líder espiritual tibetano, o Dalai Lama, recebeu hoje a primeira dose da vacina contra o covid-19 em um hospital na cidade de Dharamshala, no norte da Índia. Depois de receber a vacina, o líder de 85 anos incentivou as pessoas a seguirem seu exemplo: "Para evitar alguns problemas graves, esta injeção é muito, muito útil", disse.

Além de Dalai Lama, outras dez pessoas que vivem em sua residência foram vacinadas, informou o corpo médico do hospital onde a injeção foi aplicada. Dalai Lama foi vacinado com o imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca, que é fabricado pelo Instituto Indiano de Soro. Uma segunda dose deve ser aplicada no período de três meses.

*Com informações da agência Reuters

