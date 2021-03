Jovem declarado morto apresenta sinais vitais antes de autópsia

A expectativa é que ele se recupere dos traumas | Foto: Divulgação

Um jovem indiano foi declarado morto por funcionários de um hospital público da cidade de Mahalingpur. No entanto, alguns instantes antes de ser enviado para a autópsia, ele ainda apresentava sinais vitais.

Segundo o site de notícias The News Minute, Shankar Shanmukh Gombi, 27, a princípio estava internado em um hospital particular de Belgaum, desde o último sábado (27). O rapaz havia sofrido um grave ferimento na cabeça após um acidente rodoviário.

Desde então, Shankar ficou internado totalmente inconsciente, enquanto recebia tratamento. Até que os médicos do hospital deligaram o suporte básico de vida do paciente, ao alegarem que ele não sobreviveria.

Sendo assim, a família do jovem foi obrigada a transferir o corpo dele para o hospital governamental de Mahalingpur, onde seria realizada a autópsia, depois de atestado o óbito. O procedimento seria realizado por um profissional designado pela família, identificado como SS Galgali.

"Quando cheguei a Mahalingapur, o 'corpo' ainda não tinha chegado", lembrou o médico, em entrevista ao The News Minute, "liguei para a família e perguntei se Shankar estava respirando, eles disseram que não sabiam e que ele usava um respirado artificial."

Galgali também ressaltou que a chegada da ambulância foi recepcionada por uma multidão de amigos e familiares do rapaz: "Eles não deixaram os médicos se aproximarem de Shankar", apontou.

Apesar da confusão, familiares do jovem disseram ao jornal Times of India, que funcionários do hospital declararam Shankar morto. Mas, houve uma reviravolta: "Um oficial sênior da sala de autópsia, que se preparava para o procedimento, disse ter observado movimentos", afirmaram parentes não especificado pela reportagem.

Foi então que Galgali entrou no local e pediu para retirar o respirador do paciente: "Depois de um tempo, ele começou a respirar sozinho e a movimentar as mãos."

Após toda essa jornada de desencontros, Shankar foi novamente internado em um hospital particular, cujo nome não foi revelado. A expectativa é que ele se recupere dos traumas.

