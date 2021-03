Jovem faz várias plásticas após ser humilhado em entrevista de emprego

Ele teve que lidar com muito ceticismo de pessoas que simplesmente não conseguiam acreditar que era ele | Foto: Divulgação

Vietnã - Um vietnamita de 26 anos mudou radicalmente sua aparência com a ajuda da cirurgia plástica, depois de ser ridicularizado durante uma entrevista de emprego, por causa de sua aparência.

O usuário do TikTok, Dỗ Quyền tem recebido muita atenção nas redes sociais asiáticas após postar fotos do que ele afirma ser antes de se submeter a nove procedimentos de cirurgia plástica. Devido a drástica mudança ele teve que lidar com muito ceticismo de pessoas que simplesmente não conseguiam acreditar que era ele.

O jovem, que atualmente trabalha como maquiador em Saigon, disse a seus seguidores do TikTok que gastou cerca de 400 milhões de dong, cerca de 100 mil reais, em nove grandes cirurgias plásticas, incluindo rinoplastia, implantes de queixo, facetas de porcelana, remodelagem labial, cirurgia de pálpebra dupla e implantes labiais.

Ele disse a seus seguidores do TikTok que gastou cerca de 400 milhões de dong, cerca de 100 mil reais | Foto: Divulgação

Falando sobre o motivo de ter recorrido à cirurgia plástica , o jovem disse que sua aparência inferior dificultava a obtenção de um emprego e, após ser ridicularizado por um potencial empregador durante uma entrevista, decidiu que era hora de fazer uma mudança. Sua família não é exatamente rica, então ele teve que financiar os procedimentos cosméticos com suas próprias economias.

“A primeira vez que voltei para casa depois de uma cirurgia plástica , meus pais não me reconheceram”, disse Quyền. “Eu já esperava isso, mas ainda não consegui conter as lágrimas”, relembra.

“O padrão de beleza para mim é quando você se olha no espelho e se sente satisfeito e confiante”, diz. | Foto: Divulgação

O maquiador publica regularmente fotos e vídeos seus no Instagram e no TikTok , incluindo clipes de transição que enfatizam sua transformação dramática . Mesmo tendo sua cota de críticas, Đỗ Quyền não se arrepende de ter se voltado para a cirurgia plástica, e diz a seus seguidores que todos eles devem fazer o que quer que os faça se sentirem confortáveis.

“Sempre seja forte e encontre a beleza na qual você tem mais confiança”, disse ele. “O padrão de beleza para mim é quando você se olha no espelho e se sente satisfeito e confiante”, diz.

* Com informações via Oddity Central

