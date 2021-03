Leia história macabra de francês que comia bichos vivos sem engordar

O homem era capaz de devorar a mesma quantidade de comida que 15 pessoas | Foto: Reprodução

Na França do século 18, existia um homem que sentia uma fome insaciável, capaz de devorar a mesma quantidade de comida que 15 pessoas, e ainda assim ficou abaixo do peso durante praticamente toda a vida. A história de Tarrare está registrada em publicações científicas da época.

Tarrare nasceu em 1772 e foi expulso de casa quando adolescente porque comia demais e ainda estava sempre com fome. Por isso, vagou muito tempo com ladrões e comia o que conseguia. Por essa época, fazia shows de rua, onde "engolia pedras e até animais vivos" e por volta dos 20 anos se juntou às tropas dos revolucionários franceses.

Novamente foi um problema: nem uma ração quadruplicada foi o bastante para aplacar a fome dele. Entáo, o exército começou a fazer experimentações sem limite. No livro The Two-Headed Boy, and Other Medical Marvels (2004), de Jan Bondeson, é descrito que Tarrare comeu uma refeição para 15 pessoas sozinho em um desses experimentos.

Comilão e magrelo

Mesmo comendo nesse nível de ferocidade, ele era descrito como "abaixo do peso", mesmo em uma época que as pessoas pesavam menos. Aos 17 anos, ele pesava cerca de 45 kg. Outras características descritas incluíam "uma boca anormalmente larga", "um fedor insuportável", "suor descontrolado" e "cabelos loiros e macios".

Ele também tinha diarreia crônica, considerada extremamente fedorenta e nenhum sinal de doença mental foi detectado.

O comilão não viveu muito tempo a mais. Após ser capturado por forças inimigas e espancado — enquanto carregava mensagens secretas no estômago — os revolucionários franceses perderam um pouco a paciência com Tarrare.

De acordo com registros do London Medical and Physical Journal, de 1819, Tarrare até tentou comer corpos armazenados no necrotério do hospital. Ele acabou expulso do hospital após uma criança de 14 meses desaparecer e todos suspeitarem dele.

Morte triste

Em 1798, ele contatou um de seus conhecidos no exército. Em um hospital na cidade francesa de Versalhes, ele afirmou ter um garfo de ouro alojado no estômago e acreditava que o objeto o estava deixando-o fraco.

Dias depois, Tarrare teve uma crise de diarreia exsudativa (com sangue e puz) e morreu pouco depois.

O livro de Bondeson descreve que o corpo dele "apodreceu rapidamente" e os médicos não queriam tocá-lo, mas a curiosidade e a possibilidade de encontrarem um garfo de ouro atiçou a curiosidade deles.

