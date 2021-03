Vídeo: Mulher tira máscara e tosse no rosto de motorista de aplicativo

A corrida já estava em andamento, quando Subhakar Khadka percebeu que uma das passageiras estava sem o item de proteção | Foto: (Divulgação)

Um motorista de Uber, de São Francisco (EUA), foi atacado por um grupo de mulheres no último fim de semana, após pedir para uma delas colocar uma máscara. As negacionistas, descontentes com a medida obrigatória nas corridas do aplicativo durante a pandemia de coronavírus, não apenas cancelaram a viagem como também agrediram e arrancaram a máscara do prestador de serviço.

A corrida já estava em andamento, quando Subhakar Khadka percebeu que uma das passageiras estava sem o item de proteção obrigatório e solicitou que ela o colocasse. Após uma negativa da mulher, o motorista decidiu parar em um posto e só prosseguir com a viagem, caso ela cumprisse a regra, mas não a convenceu.

"Ela começou a me insultar, me xingando, questionando minha masculinidade. As outras mulheres estavam até falando em atirar em mim, dizendo que chamariam seus primos para atirar em mim. Elas estavam até zombando da minha etnia", disse Khadka, que tem origem indiana.

No vídeo gravado pela câmera de segurança do carro, a mulher sem máscara pode ser vista gritando: "F*dam-se as máscaras". Ela tosse repetidamente, enquanto suas amigas riem e esbravejam palavrões ao fundo.

Em certo ponto da altercação, a mulher agarra o celular de Khadka do painel do veículo e arranca violentamente a máscara de seu rosto.

Desde o ataque, o motorista se diz traumatizado demais para voltar a trabalhar. "Foi insuportável, foi ameaçador, eu tive medo da minha vida", relatou Khadka. Ele ainda revelou que a Uber lhe deu US$ 120 (R$ 686) para limpar a bagunça deixada no carro pelas passageiras, depois contatar o suporte repetidamente.

A Polícia de São Francisco analisou as imagens do ataque e disse que uma das mulheres pulverizou uma substância, provavelmente um spray de pimenta, no carro de Khadka. O incidente segue sendo investigado e a Uber já declarou que a passageira que iniciou a corrida foi banida do aplicativo.

Veja o vídeo:

| Autor: Divulgação

*Com informações do UOL

