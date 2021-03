Estátua de 'Trump budista' faz sucesso em site de vendas chinês

Um item inusitado começou a fazer sucesso entre clientes do site chinês Taobao | Foto: (Divulgação)

Um item inusitado começou a fazer sucesso entre clientes do site chinês Taobao: uma estátua feita na imagem do ex-presidente dos EUA, Donald Trump. O objeto, porém, mostra o político sentado, com as pernas cruzadas, simulando um Buda, símbolo de paz e tranquilidade, características que conflitam um pouco com a personalidade de Trump.

"Trump, que conhece o budismo melhor do que ninguém", diz a descrição da estátua no site. Dependendo do tamanho, o objeto varia de de 999 yuans — equivalente a R$ 854 — até 3999 yuans.

Ao Global Times, o vendedor, que não foi nomeado, disse que a ideia da estátua o lembrou do slogan de Trump, "Make America Great Again" (Fazer a América Grande De Novo), e que ele decidiu adaptar o conceito para sua estratégia com empresas chinesas: "faça sua empresa grande de novo".

"A maioria das pessoas comprou por diversão", declarou, completando que só foram feitas 100 estátuas e que dezenas já foram vendidas.

"Eu comprei por diversão e coloquei na minha escrivaninha para decorar. Trump também pode ser considerado como representante de uma era e do extremo egoísmo. Agora essa era passou, mas quero me lembrar: não seja muito Trump", disse um comprador, que também não quis ser identificado.

*Com informações do UOL

Leia Mais:

Há 3 meses atuando no 1º emprego, jovem morre ao reagir assalto; veja

Vídeo: adolescente de 14 anos mata o próprio pai com um tiro na cabeça

Você viu? Daniella Cicarelli mostra ‘nudes’ do marido sem querer