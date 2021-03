Pequim enfrenta a maior tempestade de areia em 10 anos; veja fotos

Voos foram cancelados | Foto: Divulgação AFP

Pequim registrou nesta segunda-feira (15) uma grande tempestade de areia, a maior dos últimos 10 anos, que provocou o cancelamento de 350 voos com decolagem prevista na capital chinesa e agravou ainda mais a poluição.

As tempestades de areia, procedentes do deserto de Gobi, são frequentes na primavera no norte da China, mas os moradores da capital não observavam o céu tão carregado em muitos anos.

A tempestade é a maio desde 2011 | Foto: Divulgação AFP

Na Mongólia, seis pessoas morreram vítimas da tempestade e 81 foram declaradas desaparecidas, anunciaram as autoridades locais.

A prefeitura de Pequim, cidade de mais de 20 milhões de habitantes, suspendeu todas as atividades esportivas ao ar livre nos centros de ensino e aconselhou as pessoas que sofrem de problemas respiratórios que não saiam de casa.

As atividades ao ar livre foram suspensas | Foto: Divulgação AFP

Porém, a maioria dos moradores seguiu para o trabalho nesta segunda-feira, com as cabeças cobertas e alguns até com óculos de proteção ou redes para o cabelo.

Em condições complicadas, incomuns nos últimos anos, muitas pessoas recordaram as tempestades de outras décadas.

Algumas pessoas conseguiram sair de casa | Foto: Divulgação AFP

"Lembro que as tempestades de areia de mais de 10 anos atrás acabavam após uma hora, mas temo que esta não acabe até o fim do dia", disse Pan Xiaochuan, especialista em saúde ambiental de Pequim.

