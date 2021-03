Israel descobre manuscrito bíblico de 2 mil anos no deserto da Judeia

Escritos em grego, os fragmentos tornaram possível, segundo pesquisadores israelenses, reconstruir passagens dos livros de Zacarias e Naum | Foto: Reprodução

Israel revelou nesta terça-feira (16), fragmentos de um pergaminho bíblico de 2 mil anos, descoberto no deserto da Judeia, no Sul do país, e considerou se tratar de uma descoberta “histórica” e uma das mais importantes desde os Manuscritos do Mar Morto.

“Pela primeira vez em quase 60 anos, as escavações arqueológicas revelaram fragmentos de um pergaminho bíblico”, afirma a Autoridade de Antiguidades de Israel (AAI) em um comunicado.

Escritos em grego, os fragmentos tornaram possível, segundo pesquisadores israelenses, reconstruir passagens dos livros de Zacarias e Naum, que fazem parte do livro dos 12 profetas menores da Bíblia. O material foi encontrado durante escavações em uma caverna em um penhasco na reserva natural Nahal Hever, no âmbito de uma campanha para combater o saque de patrimônio.

Além dos fragmentos de pergaminho, os cientistas desenterraram objetos que remontam à revolta judaica de Bar Kokhba contra os romanos (132-136 DC), assim como um esqueleto de criança mumificado de 6.000 anos de antiguidade envolto em tecido, moedas e uma cesta de 10.500 anos – provavelmente a mais antiga do mundo, acredita a AAI.

De acordo com Israel Hasson, diretor da AAI, que expõe as peças em seu laboratório do Museu de Israel, em Jerusalém, a iniciativa lançada em 2017 tem como objetivo “salvar estas raras e importantes peças patrimoniais das garras dos ladrões”.

