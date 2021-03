Arquibancada desaba e deixa 60 pessoas feridas; veja vídeo

Ao menos 20 pessoas foram internadas em hospitais da região | Foto: Reprodução

Parte de uma arquibancada desabou durante um jogo de kabbadi, um esporte coletivo de contato, na cidade de Suryapet, na Índia, a última segunda-feira (22).

De acordo com as autoridades locais, cerca de 60 pessoas ficaram feridas com a queda da estrutura. Dessas, 20 foram levadas a hospitais da região. Ainda não há informações de vítimas fatais.

O momento em que a estrutura cai foi registrado e as imagens viralizaram nas redes sociais. Na gravação, é possível notar a falta de distanciamento social e do uso de máscara, fundamentais para conter a pandemia de coronavírus.

